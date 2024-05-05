5 мая 2024 г., 17:18
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ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

5 мая 2024 г., 17:18
??????? ID: 85466860
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур сирийской провинции Хомс. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — доложил он.

Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W, которые действуют под эгидой так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США.

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