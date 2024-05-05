ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — доложил он.

Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W, которые действуют под эгидой так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США.