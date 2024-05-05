Захарова: РФ ответит на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами

"Дойти до этого - крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", - отметила она, напомнив, что ранее в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат, а в 2023 году после сокращения Таллином численности сотрудников посольства РФ в ответ был понижен уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть территорию страны.

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах. Принятые нами ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран", - подчеркнула Захарова.

"Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога. Хотя недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие, - сказала дипломат. - Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".