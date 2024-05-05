5 мая 2024 г., 15:38
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Захарова: РФ ответит на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами

5 мая 2024 г., 15:38
??????? ID: 85466752
Захарова: РФ ответит на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами

Тегеран, 5 мая. ИРНА - Прекращение деятельности российских диппредставительств в странах Балтии означало бы, что проживающие там россияне и соотечественники остались бы один на один с полицейским произволом, дойти до этого крайне нежелательно. Об этом как пишет ТАСС говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Дойти до этого - крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать", - отметила она, напомнив, что ранее в качестве ответных шагов были высланы два латышских и один эстонский дипломат, а в 2023 году после сокращения Таллином численности сотрудников посольства РФ в ответ был понижен уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, эстонскому послу было предписано покинуть территорию страны.

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах. Принятые нами ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран", - подчеркнула Захарова.

"Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога. Хотя недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие, - сказала дипломат. - Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией".

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