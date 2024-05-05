Студенты Мичиганского университета провели акцию протеста против войны в Газе

Одновременно с ежегодной церемонией выпуска Мичиганского университета пропалестинские протестующие провели демонстрацию против войны в Газе, подняли палестинский флаг и скандировали антивоенные лозунги.

На одном из плакатов протеста в руках протестующих было написано: «В Газе не осталось ни одного университета».

The Washington Times пишет, что в последние недели в университетах США развернулось студенческое движение против войны в секторе Газа, не похожее ни на одно движение этого столетия. Тем временем бурная реакция полиции на протестующих студентов привлекла внимание СМИ.

Американское информационное агентство Associated Press также сообщило, что более 2400 человек были арестованы в 47 университетских кампусах.