Указав на усилении позиции Сирии по отношению к сопротивлению, президент Сирии сообщил о непоколебимой поддержке палестинцев своей страной.

Башар Асад подчеркнул неизменность позиции САР по вопросу Палестины и движению сопротивления, несмотря на ситуацию, которую Сирия оставила позади.

Президент Сирии указал на тот факт, что позиция Сирии по вопросу Палестины осталась неизменной с 1948 года (формирование фальшивого израильского режима), и отметил отсутствие колебаний в позиции Дамаска, несмотря на условия, с которыми он столкнулся.

Президент Сирии заявил, что он как можно больше и без промедления предпримет любые действия в поддержку палестинцев или сопротивления перед лицом сионистского режима.