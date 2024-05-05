5 мая 2024 г., 13:36
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Президент Сирии: Мы полностью будем поддерживать Палестину и сопротивление

5 мая 2024 г., 13:36
??????? ID: 85466491
Президент Сирии: Мы полностью будем поддерживать Палестину и сопротивление

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Президент Сирии Башар Асад сделал акцент на полной поддержке Палестины и сопротивления отметив, что позиция этой страны по отношению к сопротивлению не только не изменится, но и станет более твердой.

Указав на усилении позиции Сирии по отношению к сопротивлению, президент Сирии сообщил о непоколебимой поддержке палестинцев своей страной.

Башар Асад подчеркнул неизменность позиции САР по вопросу Палестины и движению сопротивления, несмотря на ситуацию, которую Сирия оставила позади.

Президент Сирии указал на тот факт, что позиция Сирии по вопросу Палестины осталась неизменной с 1948 года (формирование фальшивого израильского режима), и отметил отсутствие колебаний в позиции Дамаска, несмотря на условия, с которыми он столкнулся.

Президент Сирии заявил, что он как можно больше и без промедления предпримет любые действия в поддержку палестинцев или сопротивления перед лицом сионистского режима.

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