Исламское сопротивление Ирака нанесло ракетный удар по порту Хайфа

Исламское сопротивление Ирака в пятницу ранним утром также сообщило, что оно выпустило по Тель-Авиву две усовершенствованных крылатых ракеты «Аль-Аркаб».

Согласно инфографике, недавно опубликованной СМИ о войне сил сопротивления, за последние 200 дней, прошедших с проведения операции «Буря Аль-Аксы», исламское сопротивление Ирака совершило 243 нападения на позиции врагов, 90 из которых были направлены на позиции американцев и их союзников в Ираке, 65 атак на цели на оккупированных территориях и 88 атак на позиции и базы противника в Сирии.