5 мая 2024 г., 12:35
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Исламское сопротивление Ирака нанесло ракетный удар по порту Хайфа

5 мая 2024 г., 12:35
??????? ID: 85466425
Исламское сопротивление Ирака нанесло ракетный удар по порту Хайфа

Тегеран, 5 мая, ИРНА — Исламское сопротивление Ирака в воскресенье ранним утром сообщило в заявлении, что оно нанесло удар по порту Хайфа на оккупированных территориях усовершенствованными крылатыми ракетами «Аль-Аркаб».

Исламское сопротивление Ирака в пятницу ранним утром также сообщило, что оно выпустило по Тель-Авиву две усовершенствованных крылатых ракеты «Аль-Аркаб».

Согласно инфографике, недавно опубликованной СМИ о войне сил сопротивления, за последние 200 дней, прошедших с проведения операции «Буря Аль-Аксы», исламское сопротивление Ирака совершило 243 нападения на позиции врагов, 90 из которых были направлены на позиции американцев и их союзников в Ираке, 65 атак на цели на оккупированных территориях и 88 атак на позиции и базы противника в Сирии.

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