Глава МИД Италии: Мы не отправляем войска на Украину

«Мы не будем отправлять итальянские войска на Украину», подчеркнул Антонио Таяни, в пятницу, после заявления президента Франции о том, что если Россия нарушит границы Украины и Киев попросит о помощи, страны НАТО должны отправить свои войска на Украину.

«Мы защищаем право Украины на независимость, но я повторяю, что мы не воюем с Россией. Наша позиция всегда такова. Мы никогда не меняли своего мнения. Мы защищаем свободу и независимость, но также стремимся к установлению мира», сказал Таяни в ответ на вопросы журналистов по поводу неоднократных заявлений Макрона о возможности присутствия западных войск в Украине в случае необходимости.