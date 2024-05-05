5 мая 2024 г., 12:43
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Новости ID: 85466312
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Глава МИД Италии: Мы не отправляем войска на Украину

5 мая 2024 г., 12:43
Новости ID: 85466312
Глава МИД Италии: Мы не отправляем войска на Украину

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Италия не воюет с Россией и не планирует отправлять войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после неоднократных заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину в случае необходимости.

«Мы не будем отправлять итальянские войска на Украину», подчеркнул Антонио Таяни, в пятницу, после заявления президента Франции о том, что если Россия нарушит границы Украины и Киев попросит о помощи, страны НАТО должны отправить свои войска на Украину.

«Мы защищаем право Украины на независимость, но я повторяю, что мы не воюем с Россией. Наша позиция всегда такова. Мы никогда не меняли своего мнения. Мы защищаем свободу и независимость, но также стремимся к установлению мира», сказал Таяни в ответ на вопросы журналистов по поводу неоднократных заявлений Макрона о возможности присутствия западных войск в Украине в случае необходимости.

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