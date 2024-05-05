5 мая 2024 г., 12:46
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Новости ID: 85466140
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Ирландские студенты присоединились к пропалестинским протестам

5 мая 2024 г., 12:46
Новости ID: 85466140
Ирландские студенты присоединились к пропалестинским протестам

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Вслед за другими европейскими и американскими университетами студенты Тринити-колледжа в Ирландии в субботу приняли участие в акции против Израиля в поддержку Палестины и жителей Газы.

Участники акции протеста призвали администрацию Тринити-колледжа разорвать связи с Израилем, и передать компании, связанные с сионистским режимом.

Эти протесты происходят в то время, когда студенческий союз объявил, что Тринити-колледж наложил штраф на этого союза на €214 000 ($230 000) под предлогом ущерба, причиненного протестами в последние месяцы.

Тринити-колледж объявил, что ограничил доступ студентов, сотрудников и жителей в целях обеспечения безопасности, и запланированная выставка также будет закрыта в субботу.

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