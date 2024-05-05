Ирландские студенты присоединились к пропалестинским протестам

Участники акции протеста призвали администрацию Тринити-колледжа разорвать связи с Израилем, и передать компании, связанные с сионистским режимом.

Эти протесты происходят в то время, когда студенческий союз объявил, что Тринити-колледж наложил штраф на этого союза на €214 000 ($230 000) под предлогом ущерба, причиненного протестами в последние месяцы.

Тринити-колледж объявил, что ограничил доступ студентов, сотрудников и жителей в целях обеспечения безопасности, и запланированная выставка также будет закрыта в субботу.