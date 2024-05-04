Амир Абдоллахиян: региональные усилия по прекращению войны в Газе стали более серьезными

Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, на своей личной странице в социальных сетях написал: "На полях 15-го саммита глав государств Организации исламского сотрудничества в Гамбии я провел консультации и обменялся мнениями с моим коллегой из Египта, господином Самехом Шукри, относительно последней ситуации в двусторонних отношениях и региональных событиях, особенно в Газе, и текущих усилий по прекращению преступлений сионистского режима против палестинцев. Затем я подробно рассказал о террористическом нападении сионистского режима на посольство нашей страны в Дамаске и реакции вооруженных сил Ирана в рамках законной самообороны, и поблагодарил Египет за осуждение террористического акта сионистского режима".

Он также отметил: "Региональные усилия по прекращению войны и геноцида в Газе стали более серьезными".