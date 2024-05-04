ХАМАС поприветствовал признание государства Палестина Тринидадом и Тобаго

Согласно сообщению агентства Шахаб Палестина, ХАМАС в этом заявлении заявил: "Мы приветствуем шаг правительства Тринидада и Тобаго по признанию государства Палестина и считаем это позицией в поддержку права палестинского народа на свою землю и родину в то время, когда они сталкиваются с изгнанием и уничтожением в секторе Газа со стороны нацистского сионистского режима".

ХАМАС в этом заявлении также призвал "все страны поддержать право нашего народа на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме и предпринять меры, чтобы заставить оккупантов и их лидеров прекратить геноцид".

Правительство Тринидада и Тобаго официально признало государство Палестина.