4 мая 2024 г., 15:04
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Чабахаре началась первая фаза сбора морских водорослей

4 мая 2024 г., 15:04
??????? ID: 85465643
В Чабахаре началась первая фаза сбора морских водорослей

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Первая фаза сбора водорослей с каменистых берегов региона Рамин в Чабахаре была проведена в сотрудничестве с Генеральным управлением рыболовства провинции Систан и Белуджистан.

Руководитель центра исследований морских лекарственных растений в субботу в интервью ИРНА заявил о важности этих видов водорослей: «сбор этих видов для изучения их лекарственных свойств был приоритетным, и эти виды съедобных и лекарственных водорослей начинают расти в Чабахаре в феврале с понижением температуры, а с наступлением тепла в начале июня исчезают.

Доктор Гольбаширзаде добавил, что в связи с приближением конца периода роста этих водорослей на побережье Чабахара было принято решение о сборе и хранении этих видов водорослей для изучения их биологических и антибактериальных свойств. Также было собрано семь образцов коричневых водорослей, таких как цистозира (Cystoseira), для изучения их лекарственных свойств.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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