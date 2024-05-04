ХАМАС выразил признательность йеменцам за их позицию в поддержке Палестины

В своем заявлении ХАМАС выразил благодарность йеменцам из движения «Ансар Аллах» и йеменские вооруженные силы за их позиции в поддержке палестинского народа, подвергающегося геноциду и расовой чистке со стороны армии сионистского режима.

«То, что делают наши братья из движения «Ансар Аллах» и доблестные вооруженные силы Йемена в поддержку палестинского народа и сопротивления - это продолжение и практическое воплощение исторических позиций благородного йеменского народа по оказанию помощи палестинскому народу, защите его и поддержке его сопротивления преступному режиму», - говорится в заявлении ХАМАСа.

«Мы с гордостью приветствуем наших братьев из движения «Ансар Аллах», вооруженных сил Йемена и дорогого народа Йемена со всеми его слоями, которые всегда поддерживали палестинского народа и его право на свободу и самоопределение, и призываем исламскую и арабскую умму объединить свои усилия в области окружения сионистского врага и проявить солидарность с палестинским народом и его национальными правами, особенно формирование независимой страны Палестины, со столицей в Кудсе», - отмечается в заявлении ХАМАСа.