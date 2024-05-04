Wall Street Journal: Абу-Даби не разрешил использовать территорию ОАЭ для нападения на Ирак и Йемен

Газета The Wall Street Journal, цитируя эмиратского чиновника, написала, что ОАЭ ввели ограничения на операции американских истребителей против целей в Ираке и Йемене.

Этот эмиратский чиновник, имя которого не уточняется, отметил, что такое решение было принято в целях самообороны.

Эмиратский чиновник заявил, что были предотвращены нападения на Ирак и Йемен со стороны американских истребителей, дислоцированных на базе Аль-Дафра, поскольку США не спешили принимать меры по защите ОАЭ после нападения боевиков в этих странах в начале 2022 года.