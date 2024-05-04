4 мая 2024 г., 13:26
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Wall Street Journal: Абу-Даби не разрешил использовать территорию ОАЭ для нападения на Ирак и Йемен

4 мая 2024 г., 13:26
Новости ID: 85465572
Wall Street Journal: Абу-Даби не разрешил использовать территорию ОАЭ для нападения на Ирак и Йемен

Тегеран, 4 мая, ИРНА – ОАЭ не дали согласие США атаковать цели в Йемене и Ираке через авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, написала американская газета The Wall Street Journal.

Газета The Wall Street Journal, цитируя эмиратского чиновника, написала, что ОАЭ ввели ограничения на операции американских истребителей против целей в Ираке и Йемене.

Этот эмиратский чиновник, имя которого не уточняется, отметил, что такое решение было принято в целях самообороны.

Эмиратский чиновник заявил, что были предотвращены нападения на Ирак и Йемен со стороны американских истребителей, дислоцированных на базе Аль-Дафра, поскольку США не спешили принимать меры по защите ОАЭ после нападения боевиков в этих странах в начале 2022 года.

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