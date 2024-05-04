4 мая 2024 г., 12:25
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Новости ID: 85465480
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В Швеции вновь сожгли Коран

4 мая 2024 г., 12:25
Новости ID: 85465480
В Швеции вновь сожгли Коран

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Экстремистская и антиисламская шведка подожгла экземпляр Корана, совершив отвратительное действие в пятницу в городе Мальмё в Швеции.

Согласно сообщению DeLocal, опубликованные в социальных сетях изображения и видео показывают, что рядом с этой женщиной, держащей в руках крест, стоит мужчина, накинувший на себя флаг сионистского режима.

Это не первый раз, когда Швеция под прикрытием свободы слова продолжает эту политическую игру против мусульман и в нарушение норм и в расистском акте дает официальное разрешение на сжигание Корана отдельному лицу или группе.

В прошлом году это бесчеловечное действие было повторено перед посольством Турции в Стокгольме.

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