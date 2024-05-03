В университетах Австралии проходят пропалестинские протесты 

На прошлой неделе пропалестинские активисты разбили лагерь в Сиднейском университете, одном из крупнейших высших учебных заведений Австралии. Эти движения вдохновлены студенческими протестами в американских университетах.

Подобные лагеря созданы в университетах Мельбурна, Канберры и других городов Австралии.

Демонстрации в Австралии прошли мирно при незначительном присутствии полиции. Однако в ходе пропалестинских протестов в американских университетах арестовано более 2000 человек.