3 мая 2024 г., 17:30
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В университетах Австралии проходят пропалестинские протесты 

3 мая 2024 г., 17:30
??????? ID: 85465141
В университетах Австралии проходят пропалестинские протесты 

Тегеран, 3 мая. ИРНА - Сотни студентов собрались сегодня (в пятницу) в одном из ведущих университетов Австралии в знак протеста против преступлений, совершенных сионистским режимом в Газе, и потребовали бойкота и отмены инвестиций в компании, связанные с этим режимом.

На прошлой неделе пропалестинские активисты разбили лагерь в Сиднейском университете, одном из крупнейших высших учебных заведений Австралии. Эти движения вдохновлены студенческими протестами в американских университетах.

Подобные лагеря созданы в университетах Мельбурна, Канберры и других городов Австралии.

Демонстрации в Австралии прошли мирно при незначительном присутствии полиции. Однако в ходе пропалестинских протестов в американских университетах арестовано более 2000 человек.

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