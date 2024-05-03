ХАМАС призвал все страны разорвать отношения с Израилем

В заявлении движения ХАМАС говорится, ччто мы ценим недавние решения Турецкой Республики в поддержку палестинской нации, включая приостановку коммерческих сделок с оккупационным режимом и заявление о присоединении к иску против организованного геноцида со стороны Южной Африки, и мы ценим это и приветствуем.

"Мы рассматриваем эти смелые решения как продолжение и отражение истинной позиции турецкого народа в поддержке борьбы палестинского народа и его права на свободу и самоопределение", говорится в нем.

"Мы просим все страны, особенно арабские и исламские страны, разорвать все свои отношения с «нацистско-сионистским» режимом, изолировать его на международном уровне и добиться ответственности за его террористическую деятельность лидеров режима за совершение систематических преступлений против детей и гражданского населения в секторе Газа.