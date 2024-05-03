С начала израильского вторжения в Газу погиб 141 журналист

По данным палестинских СМИ, в Правительственном информационном центре в секторе Газа подчеркнули, что за тот же период в Газе более 70 журналистов получили ранения и более 20 журналистов были арестованы.

Этот информационный центр в секторе Газа по случаю Всемирного дня свободы печати еще раз напомнил об ответственности международного сообщества в области соблюдения свобод и обеспечения прав медиа-активистов и журналистов, а также о молчании и неспособности международного сообщества в области защиты палестинских журналистов.

В нем назвали нелогичным то, что они будут замучены оккупационной армией.

Правительственный информационный центр в секторе Газа решительно осудил преступления и убийства журналистов на всей территории Палестины, особенно в секторе Газа, и потребовал раскрытия преступлений этого режима против палестинцев и их героических узников в оккупационных тюрьмах".