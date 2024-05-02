Москвичи, посетившие выставку в парке Победы в среду, 1 мая, с удовольствием рассматривали экспонаты и фотографировались с ними.

На выставке представлены трофейные образцы вооружения и техники Украины и 11 стран, поддерживающих Киев в военном противостоянии с Россией.

По данным организаторов, это оружие и техника производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

На выставке представлена 31 единица военной техники, захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции.

Американские танки - одни из тех образцов военной техники, рядом с которыми россияне фотографируются на память.

Немецкий танк "Леопард", а также танки и военные машины производства Великобритании и Франции - еще одни экспонаты, которые привлекли внимание посетителей выставки.

Кроме того, на выставке представлены противотанковое оружие, стрелковое оружие и беспилотники.

Выставка открылась в преддверии 9 мая, которое в российском календаре отмечается как День Победы, и в то время, когда Москва украшена красными флагами в честь этого праздника.