2 мая 2024 г., 10:57
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ развивается в благоприятном русле: глава МИД

2 мая 2024 г., 10:57
??????? ID: 85464156
Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ развивается в благоприятном русле: глава МИД

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) развивается успешно, и Тегеран приветствует визит Рафаэля Гросси в страну, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Амир Абдоллахиян сделал эти замечания в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Бореллем в среду вечером.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Ираном и Европейским союзом, а также последние события в регионе.

Ссылаясь на продолжающуюся войну с геноцидом, проводимую израильским режимом в секторе Газа, высокопоставленный иранский дипломат призвал Европейский союз сыграть свою роль в прекращении войны в осажденном анклаве.

Израиль развязал геноцидную войну в осажденном секторе Газа 7 октября после того, как палестинская группа сопротивления ХАМАС провела историческую операцию против оккупирующего образования в отместку за активизацию зверств режима против палестинского народа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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