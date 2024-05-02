Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ развивается в благоприятном русле: глава МИД

Амир Абдоллахиян сделал эти замечания в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Бореллем в среду вечером.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Ираном и Европейским союзом, а также последние события в регионе.

Ссылаясь на продолжающуюся войну с геноцидом, проводимую израильским режимом в секторе Газа, высокопоставленный иранский дипломат призвал Европейский союз сыграть свою роль в прекращении войны в осажденном анклаве.

Израиль развязал геноцидную войну в осажденном секторе Газа 7 октября после того, как палестинская группа сопротивления ХАМАС провела историческую операцию против оккупирующего образования в отместку за активизацию зверств режима против палестинского народа.