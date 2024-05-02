2 мая 2024 г., 09:52
Новости ID: 85464061
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Колумбия объявила о полном разрыве отношений с Израилем

2 мая 2024 г., 09:52
Новости ID: 85464061
Колумбия объявила о полном разрыве отношений с Израилем

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что с четверга дипломатические отношения этой страны с сионистским режимом будут полностью прекращены.

Как сообщает Reuters, президент Колумбии в среду в своем выступлении по случаю Международного дня труда сказал, что с завтрашнего дня (четверг) дипломатические отношения этой страны с сионистским режимом будут полностью прекращены из-за преступлений этого режима в Газе.

Петро, среди аплодисментов толпы, собравшейся на улицах Боготы в поддержку социальных и экономических реформ его правительства в Колумбии, подчеркнул: "Здесь, перед вами, президент правительства перемен объявляет, что завтра мы полностью прекратим наши дипломатические отношения с Израилем, потому что этот режим и его премьер-министр Биньямин Нетаньяху совершили геноцид в Газе".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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