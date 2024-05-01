1 мая 2024 г., 21:15
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Постпред Ирана при ООН: Иран не начинал войну против Израиля

1 мая 2024 г., 21:15
??????? ID: 85463771
Постпред Ирана при ООН: Иран не начинал войну против Израиля

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, отвергнув необоснованные обвинения Израиля в адрес Ирана, подчеркнул, что Исламская Республика Иран никогда не начинала войну против израильского режима и не намерена делать это в будущем; однако он оставляет за собой неотъемлемое право в соответствии с международным правом реагировать на любое применение силы или акты агрессии против его суверенитета, территориальной целостности, безопасности и национальных интересов.

В письме периодическому председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Иравани отверг необоснованные претензии и неправомерные ссылки в адрес Исламской Республики Иран в письме представителя израильского режима в Иране от 8 апреля 2024 года. Обращение Организации Объединенных Наций к Генеральному секретарю и Председателю Совета Безопасности.

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в Организации Объединенных Наций заявил, что утверждение упомянутого письма необоснованно и является просто отчаянной попыткой израильского режима отвлечь внимание международного сообщества от отвратительных преступлений и актов геноцида, совершенных в условиях апартеида режима против палестинского народа в секторе Газа.

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