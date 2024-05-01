Постпред Ирана при ООН: Иран не начинал войну против Израиля

В письме периодическому председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Иравани отверг необоснованные претензии и неправомерные ссылки в адрес Исламской Республики Иран в письме представителя израильского режима в Иране от 8 апреля 2024 года. Обращение Организации Объединенных Наций к Генеральному секретарю и Председателю Совета Безопасности.

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в Организации Объединенных Наций заявил, что утверждение упомянутого письма необоснованно и является просто отчаянной попыткой израильского режима отвлечь внимание международного сообщества от отвратительных преступлений и актов геноцида, совершенных в условиях апартеида режима против палестинского народа в секторе Газа.