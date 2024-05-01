В МИД Ирана прокомментиррвали на совместное заявление Кувейта и Египта по газовому месторождению Араш

Подчеркнув право Исламской Республики Иран в этой общем месторождении, основанном на исторических правах и протоколах по итогам двустронних переговоров, Канани добавил: «Как и прежде, мы приглашаем кувейтскую сторону достичь стабильного соглашения, основанного на дружественном сотрудничестве и общих интересах».

Представитель МИД добавил, что повторные заявления и выдвижение односторонних претензий не создадут никаких прав для правительства Кувейта с юридической точки зрения, и мы советуем властям этой страны воздержаться от прибегания к бесплодным политическим и медийным мерам.

Канани подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда следит за региональными взаимодействиями, веря в принцип добросовестности, и просит правительства третьих стран предпринять шаги в направлении объективной реализации принципа добросовестности и развития отношений и сотрудничества.