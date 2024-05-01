Выявлено поражение системы обороны США против баллистических ракет Ирана

Радио сионистского режима сегодня впервые сообщило, что системы обороны и противоракетной обороны армии США в значительной степени не были способны перехватить иранские баллистические ракеты в ходе карательного ответа на нападение Тель-Авива на иранское консульство в Дамаске, и потерпели поражение.

Вооружённые силы Исламской республики Иран и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 14 апреля в субботу вечером дали карательный ответ на агрессию, жестокие убийства и последние террористические действия сионистского режима, сделав операцию «Истинное обещание». В ходе операции «Истинное обещание» выпустили более ста крылатых и баллистических ракет, а также более двухсот дронов-камикадзе типа «Шахед 136».