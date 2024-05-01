Лидер: Палестина должна вернуться своим законным владельцам

Три тысячи учителей и работников культуры со всей страны сегодня, в среду, встретились с аятоллой Хаменеи, лидером Исламской революции, в Хосейнии имама Хомейни, одновременно с годовщиной смерти профессора Мортезы Мотаххари и в честь Дня учителя.

Аятолла Хаменеи, отметив, что проблема Газы сегодня стала главной проблемой в мире, указал на неспособность США и сионистов вывести проблему Газы из повестки дня общественного мнения мира и сказал: «Посмотрите на эти университеты в Америке, в Австралии, в Европе, в разных европейских странах! Народы чувствительны к проблеме Газы. Это главная проблема в мире».

Лидер Исламской революции подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы проблема Газы выпала из поля зрения международного общественного мнения людей и перестала быть "главной проблемой", и давление на Израиль.

Лидер исламской революции, комментируя недавние события, связанные с подавлением мирных студенческих протестов в американских университетах, сказал: «Вы видите, как американцы и связанные с ними структуры обращаются с теми, кто словесно выступает против Израиля! Студенты американских университетов не совершали никаких разрушений, не выкрикивали лозунги о разрушении, никого не убивали, ничего не поджигали, ничего не разбивали - а с ними обращаются вот так».

Аятолла Хаменеи, продолжая, сказал, что это поведение режима США показывает обоснованность позиции Ирана в недоверии к этому правительству: «Это поведение фактически является опорой для лозунга "Смерть Америке", который вы скандируете. Это показало всем, что Америка является соучастником преступлений [Израиля]».

Он далее пояснил: «То, что человек наблюдает на практике, показывает сотрудничество и соучастие Америки в этом великом преступлении, в этом непростительном грехе, с сионистским режимом. Они являются соучастниками преступления. Как можно быть оптимистичным по отношению к такой системе, к такому режиму? Как можно доверять его словам?»