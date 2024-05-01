1 мая 2024 г., 12:28
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр обороны РФ приказал увеличить поставку вооружений для войны на Украине

1 мая 2024 г., 12:28
??????? ID: 85463168
Министр обороны РФ приказал увеличить поставку вооружений для войны на Украине

Тегеран, 1 мая, ИРНА - Министерство обороны России сегодня объявило, что министр обороны страны отдал приказ об ускоренных и более масштабных поставках вооружений для военных операций Москвы на Украине.

Это происходит на фоне того, что западные страны во главе с США в течение последних трех лет оказывали Киеву беспрецедентную финансовую и военную поддержку, и теперь они столкнулись с трудностями в продолжении этой войны.

Согласно сообщению Reuters, в ходе совещания с командирами российской армии по поводу войны на Украине, Валерий Герасимов, ответственный за проведение этой войны, представил отчет Сергею Шойгу.

Министр обороны России также заявил: "Для поддержания необходимой скорости наступательных операций необходимо увеличить объем и качество поставляемых войскам вооружений и военной техники".

На данный момент Россия контролирует около одной пятой территории Украины и в последние недели добилась определенных успехов на востоке Украины.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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