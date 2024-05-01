Министр обороны РФ приказал увеличить поставку вооружений для войны на Украине

Это происходит на фоне того, что западные страны во главе с США в течение последних трех лет оказывали Киеву беспрецедентную финансовую и военную поддержку, и теперь они столкнулись с трудностями в продолжении этой войны.

Согласно сообщению Reuters, в ходе совещания с командирами российской армии по поводу войны на Украине, Валерий Герасимов, ответственный за проведение этой войны, представил отчет Сергею Шойгу.

Министр обороны России также заявил: "Для поддержания необходимой скорости наступательных операций необходимо увеличить объем и качество поставляемых войскам вооружений и военной техники".

На данный момент Россия контролирует около одной пятой территории Украины и в последние недели добилась определенных успехов на востоке Украины.