Прогулка иранского леопарда в лесах Сари

Тегеран, 1 мая, ИРНА - Ночная прогулка иранского леопарда в лесах «Була» в районе Додангех Сари была запечатлена сотрудниками охраны природы района и распространена в социальных сетях и СМИ.

По мнению экспертов, запись и съемка изображений леопарда и дикой природы в различных лесных районах Мазандарана отражает состояние и условия жизни различных видов в природе.

Иранский леопард, научное название которого "Panthera pardus tulliana" и английское название " Persian Leopard", является самым крупным или одним из самых крупных подвидов леопарда, который считается коренным обитателем Западной Азии.

Иранский леопард является самым крупным видом леопарда в мире и имеет обширную среду обитания в Иране.