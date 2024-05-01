1 мая 2024 г., 11:20
??????? ID: 85463034
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

«Ансарулла» Йемена: с огнём не играйте!

1 мая 2024 г., 11:20
??????? ID: 85463034
«Ансарулла» Йемена: с огнём не играйте!

Тегеран, 1 мая, ИРНА – Член Высшего политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хуси в среду в обращении агрессоров Йемена написал: «Не играйте с огнём!».

«Не играйте с огнем! У нас гораздо больше стратегических запасов сдерживающего оружия, чем вы думаете, гораздо больше, чем вы думаете, как по количеству, так и по разнообразию и качеству», - написал аль-Хуси на своей личной странице в "X" (бывший Twitter).

Заявление аль-Хуси последовало через несколько часов после публикации момента беспилотной атаки вооруженных сил Йемена на корабль "Сикладис" (CYCLADES). Судно "Сикладис", направлявшееся в израильские порты, во вторник ранним утром подверглось нападению беспилотников в Красном море.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .