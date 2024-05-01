В Колумбийском университете задержаны 100 сторонников Палестины полицией США

Полиция Нью-Йорка вошла в Колумбийский университет после 21:00 по местному времени и объявила, что очистила территорию университета от демонстрантов после 23:00. Должностные лица этого университета попросили полицию оставаться в университете как минимум до 17 мая. Одно из основных требований студенческих групп, поддерживающих Палестину в Колумбийском университете, заключается в том, чтобы университет вывел инвестиционные средства из компаний, которые извлекают выгоду из нападений Израиля на Газу.