Полиция Нью-Йорка вошла в Колумбийский университет после 21:00 по местному времени и объявила, что очистила территорию университета от демонстрантов после 23:00. Должностные лица этого университета попросили полицию оставаться в университете как минимум до 17 мая. Одно из основных требований студенческих групп, поддерживающих Палестину в Колумбийском университете, заключается в том, чтобы университет вывел инвестиционные средства из компаний, которые извлекают выгоду из нападений Израиля на Газу.
В Колумбийском университете задержаны 100 сторонников Палестины полицией США
1 мая 2024 г., 10:25
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Тегеран, 1 мая, ИРНА – Полиция Нью-Йорка арестовала 100 протестующих и сторонников Палестины в ходе рейда на здание «Гамильтон-холл» в Колумбийском университете. Об этом сообщает телеканал NBC News.
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