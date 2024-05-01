1 мая 2024 г., 10:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Колумбийском университете задержаны 100 сторонников Палестины полицией США

1 мая 2024 г., 10:25
??????? ID: 85462928
В Колумбийском университете задержаны 100 сторонников Палестины полицией США

Тегеран, 1 мая, ИРНА – Полиция Нью-Йорка арестовала 100 протестующих и сторонников Палестины в ходе рейда на здание «Гамильтон-холл» в Колумбийском университете. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Полиция Нью-Йорка вошла в Колумбийский университет после 21:00 по местному времени и объявила, что очистила территорию университета от демонстрантов после 23:00. Должностные лица этого университета попросили полицию оставаться в университете как минимум до 17 мая. Одно из основных требований студенческих групп, поддерживающих Палестину в Колумбийском университете, заключается в том, чтобы университет вывел инвестиционные средства из компаний, которые извлекают выгоду из нападений Израиля на Газу.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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