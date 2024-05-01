Йеменская армия опубликовала момент атаки на израильское судно

Это судно, направлявшееся в Израиль, было атаковано несколькими беспилотниками в Красном море рано утром во вторник.

В этой связи, Яхя Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, во вторник утром, подтвердив атаку на судно, направлявшееся в оккупированные территории, сказал: «Мы провели военную операцию против вражеских военных кораблей в Красном море, в том числе против двух американских эсминцев, с помощью нескольких беспилотников.

Он, заявив, что эта операция была успешной, добавил: «Наш военно-морской, ракетный и военно-воздушный флот провели совместную операцию против судна "Сикладис" (CYCLADES) в Красном море, и удар был точным».

Представитель вооруженных сил Йемена также сказал: «Цель атаки на судно "Сикладис" была в том, что это судно 21 апреля направлялось в оккупированный порт Эйлат под предлогом отправки в другой порт».

Сари также сказал: «Мы атаковали израильское судно MSC ORION в Индийском океане с помощью нескольких беспилотников».