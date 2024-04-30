30 апр. 2024 г., 19:07
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Российский эксперт: Иран - выдающийся пример развития для Востока и Запада

30 апр. 2024 г., 19:07
??????? ID: 85462456
Российский эксперт: Иран - выдающийся пример развития для Востока и Запада

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Российский иранист, поэт и писатель Людмила Авдеева убеждена, что современный Иран прошел долгий путь развития, который обычно занимает несколько веков, всего за несколько десятилетий после Исламской революции, и стал примером для подражания для Востока и Запада.

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Авдеева, автор восьми книг об Исламской революции, имаме Хомейни и Верховном лидере, в том числе «ПРИСЛУШИВАЯСЬ К МУДРОСТИ ВОСТОКА» высказала эти слова в интервью корреспонденту ИРНА в Москве.  

Эта русская женщина, которая жила в Иране в годы победы Исламской революции как жена одного из дипломатов бывшего Советского Союза в Тегеране, считает, что Иран является одной из самых ярких и выдающихся стран, обладающих уникальной духовной культурой.

Она, имеющая опыт преподавания русского языка в Тегеране, заявила: "Я долгое время работала в Иране, как до, так и после революции, и, кроме того, была свидетелем ирано-иракской войны. Поэтому я могу сказать, что в последние годы Иран сделал впечатляющий рывок в своем развитии, что является достижением Верховного лидера и трудолюбивого, упорного народа Ирана".

Эта российская поэтесса подчеркнула, что древняя культура Ирана, богатая поэзией, архитектурой и искусством, недостижима для многих стран.

Она, комментируя сближение Ирана и России для противостояния несправедливой структуре глобального управления, сказала: "В нынешних условиях мы должны расширять отношения между Ираном и Россией, особенно в то время, когда наши страны разделяют общие взгляды и позиции".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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