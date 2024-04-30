Россия на пороге строительства первой атомной электростанции Узбекистана

При этом местные СМИ Узбекистана написали: «российская государственная компания "Росатом" была выбрана в качестве подрядчика для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане».

Проект атомной электростанции включает строительство двух энергоблоков, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1200. Этот тип реактора относится к поколению "3+", и он обладает высочайшими международными стандартами безопасности и эффективности.

Ожидается, что запуск первого энергоблока состоится в 2030 году, а запуск второго блока запланирован на 2033 год. Первоначальная стоимость проекта оценивается в 11 миллиардов долларов.