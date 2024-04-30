30 апр. 2024 г., 18:02
??????? ID: 85462411
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия на пороге строительства первой атомной электростанции Узбекистана

30 апр. 2024 г., 18:02
??????? ID: 85462411
Россия на пороге строительства первой атомной электростанции Узбекистана

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Компании "Росатом" и "Узатом" находятся на стадии завершения контракта на строительство первой атомной электростанции Узбекистана в Джизакской области.

При этом местные СМИ Узбекистана написали: «российская государственная компания "Росатом" была выбрана в качестве подрядчика для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане».

Проект атомной электростанции включает строительство двух энергоблоков, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1200. Этот тип реактора относится к поколению "3+", и он обладает высочайшими международными стандартами безопасности и эффективности.

Ожидается, что запуск первого энергоблока состоится в 2030 году, а запуск второго блока запланирован на 2033 год. Первоначальная стоимость проекта оценивается в 11 миллиардов долларов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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