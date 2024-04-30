Необходимость обмена опытом между Ираном и Россией в правовой и судебной сферах: министр юстиции

Амин Хосейн Рахими на встрече с Константином Курсиком, президентом Федеральной нотариальной палаты России, и сопровождающей его делегацией, сославшись на визит министра юстиции России в Исламскую Республику Иран в 2023 году, заявил: "В ходе этого визита состоялись встречи и специализированные заседания между представителями двух стран, результатом которых стало развитие и повышение уровня правовых и судебных отношений между двумя странами. Проведение крупного юридического саммита в Санкт-Петербурге в России также стало важным событием, которое привело к большему взаимопониманию и сближению между двумя странами".

Он отметил: "Иран и Россия заняли общие и конструктивные позиции по международным вопросам, включая терроризм и несправедливые санкции США. Кроме того, две страны имеют четкую и общую позицию в отношении преступлений израильского режима в Газе и убийства женщин и детей".

Министр юстиции, говоря о порядке передачи имущества в Иране, отметил: "В Иране люди имеют возможность совершать неформальные и традиционные сделки с недвижимым имуществом, что, помимо создания многочисленных проблем, приводит к увеличению числа судебных дел и жалоб в судах. Поэтому мы добиваемся принятия закона, согласно которому все сделки с недвижимым имуществом также будут официально регистрироваться, поскольку чем больше юридических взаимодействий людей будет официально зарегистрировано, тем больше уверенности и безопасности это принесет обществу и людям".