30 апр. 2024 г., 15:54
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Необходимость обмена опытом между Ираном и Россией в правовой и судебной сферах: министр юстиции

30 апр. 2024 г., 15:54
??????? ID: 85462277
Необходимость обмена опытом между Ираном и Россией в правовой и судебной сферах: министр юстиции

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Министр юстиции, подчеркнув необходимость обмена опытом между Ираном и Россией в правовой и судебной сферах, заявил, что уровень отношений между Ираном и Россией в этой области в последние годы продемонстрировал значительный рост, и между двумя странами было подписано и реализовано несколько правовых и судебных соглашений.

Амин Хосейн Рахими на встрече с Константином Курсиком, президентом Федеральной нотариальной палаты России, и сопровождающей его делегацией, сославшись на визит министра юстиции России в Исламскую Республику Иран в 2023 году, заявил: "В ходе этого визита состоялись встречи и специализированные заседания между представителями двух стран, результатом которых стало развитие и повышение уровня правовых и судебных отношений между двумя странами. Проведение крупного юридического саммита в Санкт-Петербурге в России также стало важным событием, которое привело к большему взаимопониманию и сближению между двумя странами".

Он отметил: "Иран и Россия заняли общие и конструктивные позиции по международным вопросам, включая терроризм и несправедливые санкции США. Кроме того, две страны имеют четкую и общую позицию в отношении преступлений израильского режима в Газе и убийства женщин и детей".

Министр юстиции, говоря о порядке передачи имущества в Иране, отметил: "В Иране люди имеют возможность совершать неформальные и традиционные сделки с недвижимым имуществом, что, помимо создания многочисленных проблем, приводит к увеличению числа судебных дел и жалоб в судах. Поэтому мы добиваемся принятия закона, согласно которому все сделки с недвижимым имуществом также будут официально регистрироваться, поскольку чем больше юридических взаимодействий людей будет официально зарегистрировано, тем больше уверенности и безопасности это принесет обществу и людям".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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