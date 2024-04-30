Сионистские СМИ: Нетаньяху вновь отложил нападение на Рафах

Телевидение сионистского режима заявило, что под давлением международного сообщества и в попытке достичь соглашения об обмене пленными, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, во второй раз отложил нападение на Рафах.

С другой стороны, газета "Едиот Ахронот" сообщила, что, по оценкам армии сионистского режима, решение по сектору Газа будет принято в течение следующих трех дней, и этот режим или достигнет соглашения с движением ХАМАС об обмене пленными, или атакует Рафах.

Недавно Ронен Бергман, аналитик по вопросам безопасности сионистского режима, сказал: "Израиль не имеет другого выбора, кроме как уступить требованиям ХАМАСа для достижения соглашения об обмене пленными".

Он добавил: "Продолжение войны приведет к гибели израильских заложников у ХАМАСа. В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы убедить израильтян, что нападение на Рафах приведет к изменению позиции ХАМАСа из-за военного давления. Это представление, ошибочность которого была выявлена некоторое время назад".