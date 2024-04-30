30 апр. 2024 г., 13:26
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Президент Европейской комиссии: Атака Израиля на Рафах абсолютно неприемлема

30 апр. 2024 г., 13:26
??????? ID: 85462008
Президент Европейской комиссии: Атака Израиля на Рафах абсолютно неприемлема

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув невыносимую ситуацию в Рафахе, назвала нападение сионистского режима на этот южный город в Газе неприемлемым.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время визита в Рафах она увидела "невыносимую" ситуацию в этом городе и назвала атаку Израиля на него "неприемлемой".

Этот немецкий чиновник, который во второй раз выдвигается на пост председателя Европейской комиссии, на вопрос, является ли атака Израиля на Рафах "красной линией" и приведет ли это к введению санкций Европейским союзом против Израиля, ответил: "Я никогда не провожу красные линии, но думаю, что если [премьер-министр] Нетаньяху атакует, это будет абсолютно неприемлемо".

Фон дер Ляйен также добавила, что в случае атаки Израиля на Рафах Комиссия проведет встречу с государствами-членами и предпримет действия в связи с этим нападением.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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