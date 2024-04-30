Президент Европейской комиссии: Атака Израиля на Рафах абсолютно неприемлема

Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время визита в Рафах она увидела "невыносимую" ситуацию в этом городе и назвала атаку Израиля на него "неприемлемой".

Этот немецкий чиновник, который во второй раз выдвигается на пост председателя Европейской комиссии, на вопрос, является ли атака Израиля на Рафах "красной линией" и приведет ли это к введению санкций Европейским союзом против Израиля, ответил: "Я никогда не провожу красные линии, но думаю, что если [премьер-министр] Нетаньяху атакует, это будет абсолютно неприемлемо".

Фон дер Ляйен также добавила, что в случае атаки Израиля на Рафах Комиссия проведет встречу с государствами-членами и предпримет действия в связи с этим нападением.