Амир Абдоллахиян: всестороннее развитие отношений с Африкой – один из приоритетов Ирана

Амир Абдоллахиян в понедельник встретился с Нгате Робардом, министром малого и среднего предпринимательства Центральной Африки.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян заявил, что развитие и укрепление всесторонних отношений с Африкой является одним из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран.

Министр иностранных дел Ирана также подчеркнул: "Исламская Республика Иран готова развивать двусторонние отношения с Центральноафриканской Республикой в областях, необходимых этой стране, особенно в сельском хозяйстве, науке, технологиях и образовании".

Нгате Робард в свою очередь, выразил признательность за приглашение Исламской Республики Иран принять участие во втором Ирано-Африканском форуме и выставке в Тегеране, а также высоко оценил достижения Ирана в области науки, технологий и промышленности.