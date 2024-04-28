Раиси поздравил сборную по мини-футболу с победой на чемпионате Азии 2024 года

Раиси в поздравительном послании по этому случаю написал: "ошеломляющая и почетная победа, одержанная национальной командой по мини-футболу на чемпионате Азии 2024 года в Таиланде, на котором высоко был поднят флаг священной Исламской Республики Иран, является поводом для гордости и восхищения для иранцев и любителей спорта в стране".

Президент добавил: "Я рад искренние поздравить это блестящее достижение, которое воплотило в себе еще один пример компетентности подрастающей иранской молодежи. Я также ценю усилия членов национальной сборной по мини-футболу, включая тренеров, технический персонал и других трудолюбивых людей".