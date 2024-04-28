28 апр. 2024 г., 17:07
Новости ID: 85459923
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Яир Лапид: Жадность кабинета министров Нетаньяху помешала обмену пленными

28 апр. 2024 г., 17:07
Новости ID: 85459923
Яир Лапид: Жадность кабинета министров Нетаньяху помешала обмену пленными

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Лидер оппозиционной партии в Кнессете сионистского режима считает, что жадность кабинета министров Биньямина Нетаньяху, премьер-министра этого режима, а также подход лидеров двух крайне правых партий "Еврейское могущество" и "Религиозный сионизм" в кабинете министров помешали достижению перемирия в секторе Газа и возвращению сионистских пленных.

Яир Лапид в сообщении в «Х» (бывший Твиттер) заявил: «Соглашение о прекращении огня поддерживается большинством членов Кнессета, и если Итамар Бен-Гвир из "Еврейского могущества" и Безалель Смотрич из "Религиозного сионизма" и члены их партий выйдут из кабинета министров, я и 24 члена моей партии будем поддерживать кабинет министров».

Он, заявив, что возвращение спокойствия на оккупированные территории невозможно без возвращения сионистских пленных, сказал: «Мы должны вернуть пленных домой».

Бывший премьер-министр сионистского режима сказал: «Если бы я был премьер-министром, я бы отказался от операции в районе Рафаха на юге сектора Газа в обмен на достижение перемирия».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .