Яир Лапид: Жадность кабинета министров Нетаньяху помешала обмену пленными

Яир Лапид в сообщении в «Х» (бывший Твиттер) заявил: «Соглашение о прекращении огня поддерживается большинством членов Кнессета, и если Итамар Бен-Гвир из "Еврейского могущества" и Безалель Смотрич из "Религиозного сионизма" и члены их партий выйдут из кабинета министров, я и 24 члена моей партии будем поддерживать кабинет министров».

Он, заявив, что возвращение спокойствия на оккупированные территории невозможно без возвращения сионистских пленных, сказал: «Мы должны вернуть пленных домой».

Бывший премьер-министр сионистского режима сказал: «Если бы я был премьер-министром, я бы отказался от операции в районе Рафаха на юге сектора Газа в обмен на достижение перемирия».