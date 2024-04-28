Россия уничтожила 17 украинских беспилотников

Как сообщает Reuters, Министерство обороны России заявило, что его системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников, запущенных Украиной с целью атаки на нефтяные хранилища в Калужской области.

В сообщении министерства в Telegram говорится, что три беспилотника, запущенных Украиной, были сбиты над Калужской областью, к югу от Москвы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что три из сбитых беспилотников упали вблизи нефтяного хранилища вблизи города Людиново.

Стоит отметить, что данная информация предоставлена только российской стороной. Украинские власти пока не прокомментировали данное заявление.