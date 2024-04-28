28 апр. 2024 г., 12:50
Новости ID: 85459483
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Амир Абдоллахиян сделал акцент на продолжении сотрудничества Ирана и ЮА на международной арене

28 апр. 2024 г., 12:50
Новости ID: 85459483
Амир Абдоллахиян сделал акцент на продолжении сотрудничества Ирана и ЮА на международной арене

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Южная Африка находится в ряду стран, борющихся за свободу, и подчеркнуть важность продолжения сотрудничества двух стран в международной сфере наряду с развитием двусторонних отношений.

Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в своем послании Наледи Пандору, министру сотрудничества и международных отношений Южной Африки, поздравил с Национальным днем этой страны - Днем свободы Южно-Африканской Республики.

«По случаю этого важного дня в истории вашей страны, когда Южная Африка встала в ряд стран, борющихся за свободу, я хотел бы подчеркнуть важность продолжения сотрудничества двух стран на международной арене наряду с развитием двусторонних отношений», - говорится в послании Амира Абдоллахияна.

Министр иностранных дел, воспользовавшись этой возможностью, пожелал Пандору здоровья и успеха, а борющемуся народу и правительству ЮАР- достоинства и благополучия.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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