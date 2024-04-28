Амир Абдоллахиян сделал акцент на продолжении сотрудничества Ирана и ЮА на международной арене

Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в своем послании Наледи Пандору, министру сотрудничества и международных отношений Южной Африки, поздравил с Национальным днем этой страны - Днем свободы Южно-Африканской Республики.

«По случаю этого важного дня в истории вашей страны, когда Южная Африка встала в ряд стран, борющихся за свободу, я хотел бы подчеркнуть важность продолжения сотрудничества двух стран на международной арене наряду с развитием двусторонних отношений», - говорится в послании Амира Абдоллахияна.

Министр иностранных дел, воспользовавшись этой возможностью, пожелал Пандору здоровья и успеха, а борющемуся народу и правительству ЮАР- достоинства и благополучия.