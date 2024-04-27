Университет Иллинойса пригрозил студентам арестом и отстранением от занятий

Американский телеканал CNN сообщил, что университет Иллинойса предупредил о последствиях продолжения участия в пропалестинских протестах, которые начались в пятницу утром в этом университете.

В заявлении университета, опубликованном в пятницу вечером было объявлено, что университетская полиция планировала сопровождать сотрудников университета в район, где были установлены палатки, в пятницу днем, чтобы убрать палатки, но протестующие помешали этому, и полиции пришлось отступить.

Представители университета также заявили, что попытаются убедить протестующих добровольно уйти, и надеются, что они это сделают.