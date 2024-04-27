Минздрав Газы предупредило о распространении эпидемических заболеваний в анклаве

"Предупреждаем о распространении многих эпидемических заболеваний в результате переполнения канализации, скопления мусора на улицах и среди палаток переселенцев, распространении рептилий и насекомых из-за высокой температуры", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти угрозы увеличивают риск катастрофы в сфере здравоохранения в секторе Газа.

"Мы просим все соответствующие международные и гуманитарные учреждения принять меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение этой трагедии", говорится в документе.