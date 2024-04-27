27 апр. 2024 г., 16:23
Journalist ID: 2177
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Минздрав Газы предупредило о распространении эпидемических заболеваний в анклаве

27 апр. 2024 г., 16:23
??????? ID: 85458686
Минздрав Газы предупредило о распространении эпидемических заболеваний в анклаве

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Газы предупредило в заявлении о распространении эпидемических заболеваний в анклаве.

"Предупреждаем о распространении многих эпидемических заболеваний в результате переполнения канализации, скопления мусора на улицах и среди палаток переселенцев, распространении рептилий и насекомых из-за высокой температуры", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти угрозы увеличивают риск катастрофы в сфере здравоохранения в секторе Газа.

 "Мы просим все соответствующие международные и гуманитарные учреждения принять меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение этой трагедии", говорится в документе.

Минздрав Газы предупредило о распространении эпидемических заболеваний в анклаве

Минздрав Газы предупредило о распространении эпидемических заболеваний в анклаве

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