27 апр. 2024 г., 15:45
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Хезболла: прекращение боевых действий фронта сопротивления зависит от окончания войны в Газе

27 апр. 2024 г., 15:45
??????? ID: 85458626
Хезболла: прекращение боевых действий фронта сопротивления зависит от окончания войны в Газе

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Член центрального совета ливанской партии «Хизбалла» шейх Набиль Каук заявил, что агрессия против гражданского населения в Ливане не изменит уравнения, подчеркнув, что боевые действия оси сопротивления в Ливане, Ираке и Йемене прекратятся только тогда, когда будет остановлена ​​агрессия против сектора Газа.

"Проникновение боевых дронов сопротивления вглубь Акко, Бейт-Гиллеля, Араб-эль-Арамши и других районов оккупированных территорий показывает, что эти дроны способны преодолевать все системы противовоздушной обороны сионистского режима", сказал он.

По его словам, нападение на мирное население Ливана не изменит ситуацию, не приведет к возвращению поселенцев в свои дома и не избавит врага от реальности поражения.

 "Фронты поддержки в Ливане, Ираке и Йемене прекратятся только в том случае, если прекратится агрессия против Газы", подчеркнул Шейх Каук.

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