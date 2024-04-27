Хезболла: прекращение боевых действий фронта сопротивления зависит от окончания войны в Газе

"Проникновение боевых дронов сопротивления вглубь Акко, Бейт-Гиллеля, Араб-эль-Арамши и других районов оккупированных территорий показывает, что эти дроны способны преодолевать все системы противовоздушной обороны сионистского режима", сказал он.

По его словам, нападение на мирное население Ливана не изменит ситуацию, не приведет к возвращению поселенцев в свои дома и не избавит врага от реальности поражения.

"Фронты поддержки в Ливане, Ираке и Йемене прекратятся только в том случае, если прекратится агрессия против Газы", подчеркнул Шейх Каук.