Эбрахим Раиси, президент Ирана, на церемонии открытия выставки экспортных возможностей Исламской Республики Иран (IRAN EXPO 2024) заявил: "Надеюсь, что эта выставка станет причиной объединения, координации и активного участия экономических деятелей, производителей, экспортеров и предпринимателей, что приведет к экономическому росту страны, региона и мира". Раиси подчеркнул, что эта выставка демонстрирует, что Исламская Республика Иран с ее материальными и духовными ресурсами, эффективной рабочей силой, волей, инновациями и творчеством может предложить миру новые идеи в различных областях и использовать современные технологии. Назвав санкции формой войны, Раиси сказал: "Санкции - это война, которая лишает народ возможности достичь своих целей. В войне воли иранский народ решил преодолеть санкции, полагаясь на Бога и используя свои национальные возможности и достижения. Мы не только преодолели санкции, но и заставили представителя Белого дома признать, что максимальное давление на Исламскую Республику потерпело поражение". 6-я выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран проходит с 27 по 1 мая в Постоянном выставочном комплексе в Тегеране.
Раиси: Иран не поддаётся санкциям
27 апр. 2024 г., 14:33
Новости ID: 85458511
Тегеран, 27 апреля, ИРНА – Президент Эбрахим Раиси на открытии 6-й выставки экспортных возможностей Исламской Республики Иран заявил, что эта выставка демонстрирует, что Иран не поддаётся санкциям, и никогда санкции не достигнут своих целей в этой стране благодаря железной воле народа.
Похожие новости
-
Министры обороны Ирана и Китая провели встречу
Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана сказал, что недавняя…
-
Второй международный форум Ирана и Африки
Второй международный форум Ирана и Африки состоялся в пятницу утром с участием Эбрахима Раиси,…
Ваш комментарий