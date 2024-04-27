Раиси: Иран не поддаётся санкциям

Эбрахим Раиси, президент Ирана, на церемонии открытия выставки экспортных возможностей Исламской Республики Иран (IRAN EXPO 2024) заявил: "Надеюсь, что эта выставка станет причиной объединения, координации и активного участия экономических деятелей, производителей, экспортеров и предпринимателей, что приведет к экономическому росту страны, региона и мира". Раиси подчеркнул, что эта выставка демонстрирует, что Исламская Республика Иран с ее материальными и духовными ресурсами, эффективной рабочей силой, волей, инновациями и творчеством может предложить миру новые идеи в различных областях и использовать современные технологии. Назвав санкции формой войны, Раиси сказал: "Санкции - это война, которая лишает народ возможности достичь своих целей. В войне воли иранский народ решил преодолеть санкции, полагаясь на Бога и используя свои национальные возможности и достижения. Мы не только преодолели санкции, но и заставили представителя Белого дома признать, что максимальное давление на Исламскую Республику потерпело поражение". 6-я выставка экспортных возможностей Исламской Республики Иран проходит с 27 по 1 мая в Постоянном выставочном комплексе в Тегеране.