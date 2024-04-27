Йемен подтвердил сбитие американского беспилотника

По данным телеканала «Аль-Масира», вооруженные силы Йемена заявили, что этот беспилотник был сбит подходящей ракетой во время выполнения враждебной миссии, хотя название ракеты не уточняется. В заявлении йеменской армии также говорится, что британский нефтяной танкер "Andromeda Star" в Красном море также был атакован подходящей морской ракетой. Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари также заявил, что эта серия операций была проведена для оказания помощи палестинскому народу, а также в ответ на нападения США и Великобритании на Йемен. В конце этого заявления также подчеркивается, что военные операции армии Йемена будут продолжаться до снятия блокады с Газы и прекращения атак на нее.