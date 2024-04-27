США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $6 млрд

По сообщению ABC News, министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в пятницу заявил, что это крупнейший пакет помощи США в области безопасности на сегодняшний день, который будет использован для покупки новых систем вооружения для Украины, включая дополнительные ракеты Patriot, которые необходимы Киеву для противодействия российским ракетным атакам на города страны.

Остин сказал: "Этот пакет будет включать в себя критически важные системы перехвата для украинских систем ПВО NASAMS и Patriot, дополнительные системы противодействия беспилотникам и вспомогательное оборудование, значительные объемы артиллерийских боеприпасов, боеприпасов для авиационного вооружения класса "воздух-земля" и оборудование для технического обслуживания и поддержки".