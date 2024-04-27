27 апр. 2024 г., 11:20
Новости ID: 85458107
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Катар обязывался выделить $3 млн украинскому органу по правам человека

27 апр. 2024 г., 11:20
Новости ID: 85458107
Катар обязывался выделить $3 млн украинскому органу по правам человека

Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Катар объявил, что предоставит 3 млн долларов офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в рамках усилий по поддержке "благосостояния и безопасности" в охваченной войной стране. Об этом сообщил Аl Jazeera.

По сообщению Аl Jazeera, Министерство иностранных дел Катара заявило в пятницу, что средства направлены на поддержку инициатив, призванных улучшить жизнь детей, граждан, пострадавших от вооруженных конфликтов, и всего населения Украины.

"Кроме того, фонд будет способствовать усилению юридической поддержки и улучшению необходимой инфраструктуры, требуемой для оказания помощи семьям, пострадавшим от конфликта в Украине", - говорится в заявлении министерства.

Министерство и офис уполномоченного также подтвердили "свою приверженность миру, где уважается человеческое достоинство и где защищены права каждого человека".

"Кроме того, фонд будет способствовать усилению юридической поддержки и улучшению необходимой инфраструктуры, требуемой для оказания помощи семьям, пострадавшим от конфликта в Украине", - говорится в заявлении министерства.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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