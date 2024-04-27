Катар обязывался выделить $3 млн украинскому органу по правам человека

По сообщению Аl Jazeera, Министерство иностранных дел Катара заявило в пятницу, что средства направлены на поддержку инициатив, призванных улучшить жизнь детей, граждан, пострадавших от вооруженных конфликтов, и всего населения Украины.

"Кроме того, фонд будет способствовать усилению юридической поддержки и улучшению необходимой инфраструктуры, требуемой для оказания помощи семьям, пострадавшим от конфликта в Украине", - говорится в заявлении министерства.

Министерство и офис уполномоченного также подтвердили "свою приверженность миру, где уважается человеческое достоинство и где защищены права каждого человека".

"Кроме того, фонд будет способствовать усилению юридической поддержки и улучшению необходимой инфраструктуры, требуемой для оказания помощи семьям, пострадавшим от конфликта в Украине", - говорится в заявлении министерства.