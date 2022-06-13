Объем экспорта в Туркменистан вырос на 79% за последний год

По данным иранской таможни, за последний год объем ненефтяных товаров составил 1 млн. 14 тыс. 474 тонны на сумму 299 млн. 728 тыс. 535 долларов, что показывает рост на 79% по сравнению с прошлым годом.

Молочные продукты, садовые культуры и сельское хозяйство, овощи и фрукты, сухофрукты, продукты питания, фруктовые соки, конфеты и шоколад, строительные материалы, минералы и моющие средства и средства гигиены и косметика, промышленные масла, битум и химикаты, нефтепродукты и нефтехимических продуктов и все виды эфирных масел и напольные покрытия, изделия из черных металлов, промышленная техника, посуда, кухонная техника, одежда, сумки и обувь, бумага, ткани, пряжа, аксессуары, электроника, ремесла стали основными товарами в экспорте в Туркменистан.

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