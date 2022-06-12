12 июн. 2022 г., 11:56
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Таджикистан возобновляет регулярные рейсы в Иран

Таджикистан возобновляет регулярные рейсы в Иран

Тегеран, 12 июня, ИРНА - После двухлетнего перерыва Таджикистан возобновляет авиасообщение с Ираном. Первый рейс Душанбе-Тегеран будет выполнен 13 июня.

«После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Таджикистан возобновил регулярные рейсы из Душанбе в Тегеран», - сообщило Asia-Plus.

Иранская авиакомпания Iran Air будет выполнять рейс Душанбе-Тегеран-Душанбе два раза в неделю.

«Если возможно, Somon Air также будет выполнять рейсы по этому маршруту», - добавил источник.

По данным ИРНА, в будущем количество рейсов будет постепенно увеличено до четырех в неделю.

Таджикистан приостановил все авиасообщения с Ираном 24 февраля 2020 года в целях принятия мер предосторожности после того, как Тегеран объявил о самом высоком числе погибших от коронавируса за пределами Китая.

Как отметило Агентство Asia-Plus, Иран является одним из самых популярных направлений для таджиков, поскольку два народа имеют общие исторические, языковые и культурные связи.

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