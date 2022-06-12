12 июн. 2022 г., 11:36
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Шамхани доложил Совету целесообразности о последних результатах переговоров

Шамхани доложил Совету целесообразности о последних результатах переговоров

Тегеран, 12 июня, ИРНА – Секретарь высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в субботу доложил Совету целесообразности о последнем состоянии переговоров по восстановлению ядерной сделки.

Члены Совета целесообразности под председательством аятоллы Садега Амоли Лариджани при приустствии спикера иранского парламента, представителей из Меджлиса, правительства и Высшего совета культурной революции на экстренном заседании обсудили приоритеты седьмой программы развития страны и последние результаты переговоров.
Шамхани на этом заседании также сообщил о ситуации страны и об усилиях всех органов для установления безопасности в Персидском заливе. Он также назвал освобождение иранского нефтяного танкера в водах Греции результатом сопротивления народа.

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