Шамхани доложил Совету целесообразности о последних результатах переговоров

Члены Совета целесообразности под председательством аятоллы Садега Амоли Лариджани при приустствии спикера иранского парламента, представителей из Меджлиса, правительства и Высшего совета культурной революции на экстренном заседании обсудили приоритеты седьмой программы развития страны и последние результаты переговоров.

Шамхани на этом заседании также сообщил о ситуации страны и об усилиях всех органов для установления безопасности в Персидском заливе. Он также назвал освобождение иранского нефтяного танкера в водах Греции результатом сопротивления народа.