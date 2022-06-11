11 июн. 2022 г., 14:29
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В Индии погибли двое человек в результате протестов против оскорбления пророка Ислама

В Индии погибли двое человек в результате протестов против оскорбления пророка Ислама

Тегеран, 11 июня, ИРНА - Бурные протесты вспыхнули по всей Индии из-за оскорбления пророка Ислама и в результате два человека погибли и несколько получило ранения.

Столица Джаркханда Ранчи была окружена усиленным полицейским прикрытием, поскольку два человека погибли от огнестрельных ранений, полученных во время пятничных бурных протестов против противоречивых высказываний о пророке Мухаммеде отстраненными от должности представителями БДП.

Около 2500 сотрудников полиции, а также два батальона Сил быстрого реагирования, были развернуты в чувствительных районах города Ранчи.

По данным Thehindu, двенадцать полицейских и еще 12 человек получили ранения в результате насилия. Один полицейский получил пулевые ранения. Похороны двух погибших состоятся в течение дня. Интернет-услуги будут приостановлены до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Протестующие требовали ареста отстраненных от должности представителей БДП Нупура Шармы и Навина Джиндала за их противоречивые высказывания о пророке Мухаммеде.

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