В Индии погибли двое человек в результате протестов против оскорбления пророка Ислама

Столица Джаркханда Ранчи была окружена усиленным полицейским прикрытием, поскольку два человека погибли от огнестрельных ранений, полученных во время пятничных бурных протестов против противоречивых высказываний о пророке Мухаммеде отстраненными от должности представителями БДП.

Около 2500 сотрудников полиции, а также два батальона Сил быстрого реагирования, были развернуты в чувствительных районах города Ранчи.

По данным Thehindu, двенадцать полицейских и еще 12 человек получили ранения в результате насилия. Один полицейский получил пулевые ранения. Похороны двух погибших состоятся в течение дня. Интернет-услуги будут приостановлены до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Протестующие требовали ареста отстраненных от должности представителей БДП Нупура Шармы и Навина Джиндала за их противоречивые высказывания о пророке Мухаммеде.

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