Санкции против Северной Кореи не помогут урегулировать напряженность на Корейском полуострове: Иран

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН о проекте резолюции США об усилении санкций против КНДР, на который наложили вето Россия и Китай, посол Ирана заявила: «Исламская Республика Иран как один из участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был и является одним из основных сторонников полной ликвидации ядерного оружия.

«В 1974 году Иран выдвинул идею создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке и с тех пор упорно работает над реализацией этой благородной инициативы. Кроме того, будучи главной жертвой самого систематического применения химического оружия в современной истории, Иран продемонстрировал свою приверженность полной ликвидации всех видов оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие», пояснила иранский дипломат.

По её словам, Совет Безопасности не занял сбалансированного подхода к ядерной проблеме Северной Кореи, поскольку он сосредоточился исключительно на беспокойстве западных стран. «Совет безопасности ввел самые жесткие и всеобъемлющие санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики без должного учета пагубных последствий своих решений по политическим, гуманитарным вопросам и вопросам международной безопасности», подчеркнула она.

Эршади добавила, что такие меры препятствуют доставке жизненно важных гуманитарных грузов туда, куда они больше всего нужны, что наносит ущерб уязвимому населению.

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что властью и полномочиями Совета Безопасности неоднократно злоупотребляли некоторые государства, которые, преследуя свои нелегитимные и политические цели, особенно в отношении развивающихся стран, рассматривают санкции как предпочтительный инструмент для оказания максимального давления на целевые страны», отметила посол Ирана.

Исламская Республика Иран как страна, пострадавшая от незаконных односторонних принудительных мер, хорошо осознает разрушительные гуманитарные последствия таких санкций для мирных людей. «В частности, мы хотели бы подчеркнуть разрушительное воздействие санкций на эффективную и своевременную закупку медицинского оборудования, особенно во время нынешней пандемии COVID-19», подчеркнула она.

Иран считаем, что введение Советом Безопасности новых санкций в отношении КНДР не поможет урегулированию сложившейся ситуации на Корейском полуострове. Наоборот, это будет иметь пагубные последствия для людей и приведет к эскалации напряженности в регионе.

Эршади в конце своего выступления призвала к решению вопросов путем диалога, выразив готовность к участию в любой инициативе, которая могла бы справедливо привести к мирному урегулированию продолжающейся ситуации на Корейском полуострове.